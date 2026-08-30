Čokoládové twisty: Křupavé spirálky z listového těsta s čokoládovou náplní

6 hodnocení (4,8)

Z listového těsta, čokoládové pomazánky a hrsti oříšků připravíte jednoduché pečivo, které je hotové raz dva. Čokoládové twisty se hodí ke kávě, jako sladká svačina i na návštěvu.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 40 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

20 PORCE +

Těsto:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    194 KCal

    9 %

    8 %

  • Energie

    812 KJ

    9 %

    8 %

  • Sacharidy

    11,6 g

    13 %

    12 %

  • Vláknina

    1,7 g

    6 %

    6 %

  • Bílkoviny

    3,3 g

    5 %

    5 %

  • Tuky

    14,7 g

    23 %

    21 %

  • nasycené

    2,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Listové těsto rozválíme na pomoučněném vále na obdélník o rozměru 30x40 cm. Polovinu těsta potřeme čokoládovou pomazánkou. Nepotřenou část těsta přehneme přes náplň a dobře k sobě přitiskneme.
  2. Povrch potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme nasekanými oříšky. Pak rozkrájíme na proužky velké cca 1,5 cm x 20 cm. Proužky těsta stočíme do spirálky a rozložíme na plechy s pečicím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout na kovové mřížce.

Kuchyňská kalkulačka

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Twistům můžete dát pokaždé trochu jinou chuť podle toho, jaké oříšky použijete – dobré jsou vlašské, lískové i mandle.

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