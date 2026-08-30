Ingredience
Postup
- Listové těsto rozválíme na pomoučněném vále na obdélník o rozměru 30x40 cm. Polovinu těsta potřeme čokoládovou pomazánkou. Nepotřenou část těsta přehneme přes náplň a dobře k sobě přitiskneme.
- Povrch potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme nasekanými oříšky. Pak rozkrájíme na proužky velké cca 1,5 cm x 20 cm. Proužky těsta stočíme do spirálky a rozložíme na plechy s pečicím papírem. Pečeme ve vyhřáté troubě při 200 °C asi 20 minut. Po upečení necháme vychladnout na kovové mřížce.