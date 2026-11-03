Čočkový salát s kuřetem: Zdravé jídlo v praktické sklenici

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Dopřejte si vyvážené a neuvěřitelně chutné jídlo plné bílkovin, které zasytí a zároveň nezatíží. Kombinace uvařené čočky, křupavých mungo fazolí, šťavnatých rajčat, jemného tvarohu a voňavých kuřecích nudliček v originálním vrstveném podání do skleničky vás nadchne doma i v práci.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 60 min

bez marinování

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

2 PORCE +

Na dresink:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    1286 KCal

    58 %

    54 %

  • Energie

    5382 KJ

    58 %

    54 %

  • Sacharidy

    181,8 g

    207 %

    182 %

  • Vláknina

    71,3 g

    238 %

    238 %

  • Bílkoviny

    100,9 g

    160 %

    148 %

  • Tuky

    27,3 g

    42 %

    39 %

  • nasycené

    4,1 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Čočku a mungo fazole uvaříme do měkka, každé zvlášť. Rajčata očistíme a nakrájíme na poloviny.
  2. Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky a vložíme marinovat do směsi soli, pepře, papriky a oleje. Veškeré ingredience na dresink si v misce vymícháme dohromady.
  3. Kuřecí nudličky necháme okapat a opečeme je dozlatova na zbylém olivovém oleji. Do skleniček poté navrstvíme čočku, propláchnutý salát, rajčata, fazole a vychladlé maso. Doplníme o rozdrobený tvaroh. Dresink podáváme zvlášť do skleničky a poléváme až před konzumací.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pro ještě zajímavější chuť a texturu můžete do vrstvení přidat také hrst nasucho opražených slunečnicových nebo dýňových semínek.

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