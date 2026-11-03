Ingredience
Postup
- Čočku a mungo fazole uvaříme do měkka, každé zvlášť. Rajčata očistíme a nakrájíme na poloviny.
- Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky a vložíme marinovat do směsi soli, pepře, papriky a oleje. Veškeré ingredience na dresink si v misce vymícháme dohromady.
- Kuřecí nudličky necháme okapat a opečeme je dozlatova na zbylém olivovém oleji. Do skleniček poté navrstvíme čočku, propláchnutý salát, rajčata, fazole a vychladlé maso. Doplníme o rozdrobený tvaroh. Dresink podáváme zvlášť do skleničky a poléváme až před konzumací.