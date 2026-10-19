Ingredience
Postup
- Čočku přebereme a namočíme do vody. Petržel, mrkev, cibuli a česnek očistíme, nakrájíme nadrobno a orestujeme na oleji.
- K zelenině přimícháme na kostičky nakrájenou šunku, osolíme, opepříme, přidáme bobkový list, tymián, zalijeme vývarem a nakonec vmícháme slitou čočkou. Přivedeme k varu a přidáme oloupanou, na kostičky nakrájenou bramboru.
- Máslo v pánvi rozmícháme s hladkou moučkou, opečeme na jíšku, kterou přimícháme do polévky. Dle chuti osolíme, opepříme a ochutíme octem.