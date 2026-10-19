Čočková polévka: Tradiční recept se zeleninou, šunkou a bramborami

29 hodnocení (4,4)

Čočková polévka je jednoduchá klasika, která se hodí jako rychlý oběd i sytá večeře. Kromě čočky v ní najdete kořenovou zeleninu, brambory a šunku, chuť pak doladí tymián, bobkový list a trocha octa.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    420 KCal

    19 %

    17 %

  • Energie

    1756 KJ

    19 %

    17 %

  • Sacharidy

    38,7 g

    44 %

    39 %

  • Vláknina

    9,1 g

    30 %

    30 %

  • Bílkoviny

    20,9 g

    33 %

    31 %

  • Tuky

    18,3 g

    28 %

    26 %

  • nasycené

    7,4 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Čočku přebereme a namočíme do vody. Petržel, mrkev, cibuli a česnek očistíme, nakrájíme nadrobno a orestujeme na oleji.
  2. K zelenině přimícháme na kostičky nakrájenou šunku, osolíme, opepříme, přidáme bobkový list, tymián, zalijeme vývarem a nakonec vmícháme slitou čočkou. Přivedeme k varu a přidáme oloupanou, na kostičky nakrájenou bramboru.
  3. Máslo v pánvi rozmícháme s hladkou moučkou, opečeme na jíšku, kterou přimícháme do polévky. Dle chuti osolíme, opepříme a ochutíme octem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chcete polévku výraznější, přidejte na závěr trochu octa postupně a pokaždé ji ochutnejte, aby nebyla příliš kyselá.

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