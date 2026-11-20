Ingredience
Postup
- Vejce rozmícháme se špetkou soli a cukrem. Pak vmícháme mouku. Vznikne husté těsto bez žmolků. Postupně do něj metlou zašleháme mléko. Těsto necháme odstát minimálně 30 minut.
- Těsto odležením zhoustne. Pokud je potřeba, rozředíme ho lehce mlékem. V kastrůlku rozpustíme 25 g másla a vmícháme ho do odstátého těsta. Nakonec do něj vmícháme citronovou kůru a necháme ještě trochu rozležet.
- Mezi tím připravíme citronový krém. Do misky vhodné na vodní lázeň dáme vejce, žloutky, cukr a citronovou šťávu. Misku postavíme na vodní lázeň, na mírném ohni zahříváme a stále mícháme, až se cukr rozpustí a krém lehce zhoustne. Nádobu sundáme z ohně a vmícháme na drobné kousky nakrájené máslo. Pak dáme krém vychladit do lednice.
- Z odleželého těsta usmažíme na másle dozlatova palačinky. Potřeme je citronovým krémem a zabalíme. Palačinky lehce pocukrujeme a podáváme se zbylým citronovým krémem.