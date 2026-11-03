Ingredience
Postup
- Citrony podélně rozkrojíme a vydlabeme dužniny. Smetanu svaříme s cukrem a vanilkovým cukrem.
- Vmícháme do ní žloutky a za stálého míchání na velmi mírném ohni povaříme asi 5 minut. Odstavíme a přecedíme přes husté sítko.
- Přidáme citronovou šťávu. Půlky citronu rozložíme do pekáčku a nalijeme do nich směs. Pečeme ve vyhřáté troubě při 150 °C 30 minut.
- Po upečení necháme vychladnout. Povrch posypeme třtinovým cukrem a flambovací pistolí cukr na povrchu roztavíme. Ihned podáváme.