Citronové crème brûlée: Francouzský dezert v citronové lodičce

1 hodnocení (4,0)

Sametově jemný vaječný krém s vůní vanilky a svěží citronovou šťávou, zapečený přímo v křehkých citronových půlkách a korunovaný křupavou karamelovou krustou, představuje dokonalou tečku za každým svátečním obědem.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

8 PORCE +

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    159 KCal

    7 %

    7 %

  • Energie

    666 KJ

    7 %

    7 %

  • Sacharidy

    15,3 g

    17 %

    15 %

  • Vláknina

    1,2 g

    4 %

    4 %

  • Bílkoviny

    1,4 g

    2 %

    2 %

  • Tuky

    10,0 g

    15 %

    14 %

  • nasycené

    6,2 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Citrony podélně rozkrojíme a vydlabeme dužniny. Smetanu svaříme s cukrem a vanilkovým cukrem.
  2. Vmícháme do ní žloutky a za stálého míchání na velmi mírném ohni povaříme asi 5 minut. Odstavíme a přecedíme přes husté sítko.
  3. Přidáme citronovou šťávu. Půlky citronu rozložíme do pekáčku a nalijeme do nich směs. Pečeme ve vyhřáté troubě při 150 °C 30 minut.
  4. Po upečení necháme vychladnout. Povrch posypeme třtinovým cukrem a flambovací pistolí cukr na povrchu roztavíme. Ihned podáváme.

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Při flambování cukru dbejte na to, abyste pistolí pohybovali rovnoměrně a cukr spíše zkaramelizovali, než spálili, karamelová krusta tak bude dokonale křupavá a lahodná.

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