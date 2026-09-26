Čistý kuřecí vývar: Jednoduchý recept na domácí polévku

95 hodnocení (4,6)

Na vývar nepotřebujeme složitý postup, důležité je hlavně vařit ho pomalu. Všechny suroviny zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu a potom necháme vývar zhruba hodinu jen lehce probublávat. Během vaření průběžně sbíráme z hladiny pěnu, aby zůstal čirý.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    180 KCal

    8 %

    7 %

  • Energie

    752 KJ

    8 %

    7 %

  • Sacharidy

    14,2 g

    16 %

    14 %

  • Vláknina

    2,7 g

    9 %

    9 %

  • Bílkoviny

    26,1 g

    41 %

    38 %

  • Tuky

    1,5 g

    2 %

    2 %

  • nasycené

    0,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Všechny suroviny zalijte v hrnci zhruba 3 l studené vody a přiveďte k varu. Pak teplotu ztlumte, aby vývar jen velmi lehce probublával a vařte zhruba 1 hodinu. Hrnec nezaklápějte poklicí. Občas seberte z hladiny sraženou pěnu.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Čím víc mrkve a kořenové petržele použijete, tím bude výsledný vývar sladší. Pokud chcete, aby byl zlatavý, nechte na cibuli hnědou slupku. Aby vývar byl úplně čistý, sceďte ho přes gázu.

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