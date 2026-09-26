Ingredience
Postup
- Všechny suroviny zalijte v hrnci zhruba 3 l studené vody a přiveďte k varu. Pak teplotu ztlumte, aby vývar jen velmi lehce probublával a vařte zhruba 1 hodinu. Hrnec nezaklápějte poklicí. Občas seberte z hladiny sraženou pěnu.
Lehké
Čím víc mrkve a kořenové petržele použijete, tím bude výsledný vývar sladší. Pokud chcete, aby byl zlatavý, nechte na cibuli hnědou slupku. Aby vývar byl úplně čistý, sceďte ho přes gázu.
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