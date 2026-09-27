Ingredience
Postup
- Uzavřenou plechovku kondenzovaného mléka ponoříme do hrnce s vodou, přivedeme k varu a necháme probublávat asi 2,5 hodiny. Vychladlé zkaramelizované mléko lehce prošleháme.
- Mangovou dužinu rozmixujeme dohladka, pyré přecedíme, přidáme šťávu s cukrem a chilli, za občasného míchání vaříme do zhoustnutí. Poté omáčku stáhneme z ohně a necháme vychladit v chladničce. Nasekanou čokoládu přelijeme horkou smetanou, necháme minutu odstát a promícháme.
- V hrnci přivedeme k varu 530 ml vody s máslem, solí, vanilkou a skořicí. Poté odstraníme skořici a vsypeme prosátou mouku. Mícháme tak dlouho, až na dně se utvoří bílá vrstvička. Hmotu přendáme do mísy, necháme lehce vychladnout a vmícháme do ní vejce. Vzniklé těsto přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou.
- Ze sáčku vytlačíme nad rozpáleným olejem cca 10 cm dlouhé kousky těsta, smažíme dozlatova a odkládáme na papírovou utěrku. Pocukrujeme a ihned podáváme s připravenými omáčkami.