Churros: Recept na smažené těsto se slaným karamelem, mangem a čokoládou

1 hodnocení (4,0)

Křupavé churros připravíme z odpalovaného těsta s vanilkou a skořicí a usmažíme je dozlatova. Podáváme je hned po usmažení se třemi omáčkami – z karamelizovaného kondenzovaného mléka, manga s chilli a čokolády se smetanou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 180 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Na karamelovou omáčku:

Na mangovou omáčku:

Na čokoládovou omáčku:

Na těsto na churros:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    790 KCal

    36 %

    33 %

  • Energie

    3307 KJ

    36 %

    33 %

  • Sacharidy

    107,1 g

    122 %

    107 %

  • Vláknina

    5,6 g

    19 %

    19 %

  • Bílkoviny

    14,1 g

    22 %

    21 %

  • Tuky

    32,6 g

    50 %

    47 %

  • nasycené

    19,2 g

  • trans-mastné

    0,4 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Uzavřenou plechovku kondenzovaného mléka ponoříme do hrnce s vodou, přivedeme k varu a necháme probublávat asi 2,5 hodiny. Vychladlé zkaramelizované mléko lehce prošleháme.
  2. Mangovou dužinu rozmixujeme dohladka, pyré přecedíme, přidáme šťávu s cukrem a chilli, za občasného míchání vaříme do zhoustnutí. Poté omáčku stáhneme z ohně a necháme vychladit v chladničce. Nasekanou čokoládu přelijeme horkou smetanou, necháme minutu odstát a promícháme.
  3. V hrnci přivedeme k varu 530 ml vody s máslem, solí, vanilkou a skořicí. Poté odstraníme skořici a vsypeme prosátou mouku. Mícháme tak dlouho, až na dně se utvoří bílá vrstvička. Hmotu přendáme do mísy, necháme lehce vychladnout a vmícháme do ní vejce. Vzniklé těsto přendáme do cukrářského sáčku s řezanou trubičkou.
  4. Ze sáčku vytlačíme nad rozpáleným olejem cca 10 cm dlouhé kousky těsta, smažíme dozlatova a odkládáme na papírovou utěrku. Pocukrujeme a ihned podáváme s připravenými omáčkami.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Churros smažte po menších dávkách, aby olej zůstal dostatečně rozpálený a těsto se zbytečně nenasáklo tukem.

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