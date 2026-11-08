Chia pudink a mangové pyré: Zdravý snídaňový pohár plný chuti

155 hodnocení (4,5)

Lehká snídaně, dopolední svačina nebo dezert. Spojení nadýchaného chia pudinku s javorovým sirupem s hřejivě sladkým mangovým pyré a křupavým kokosem si naprosto zamilujete.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 40 min

bez odležení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na chia pudink:

Na mangové pyré:

Na ozdobení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    536 KCal

    24 %

    22 %

  • Energie

    2243 KJ

    24 %

    22 %

  • Sacharidy

    63,4 g

    72 %

    63 %

  • Vláknina

    10,5 g

    35 %

    35 %

  • Bílkoviny

    6,3 g

    10 %

    9 %

  • Tuky

    28,2 g

    43 %

    40 %

  • nasycené

    18,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Chia semínka smícháme v uzavíratelné nádobě s mlékem a javorovým sirupem. Nádobu uzavřeme a necháme přes noc odležet v chladničce.
  2. Mango omyjeme, oloupeme a nakrájíme na menší kousky, dáme do rendlíku, zalijeme trochou vody a přivedeme k varu. Přidáme vanilkový cukr, třtinový cukr a nakonec džus. Vaříme do okamžiku, kdy je mango zcela měkké, podle potřeby podlijeme trochou vody. Mango pak rozmixujeme dohladka a dochutíme limetkovou šťávou.
  3. Do sklenic vložíme ovoce nakrájené na tenké plátky, pak střídavě vrstvíme chia pudink a mangové pyré. Do mangového pyré můžeme vmíchat brusinky. Pohár pak dozdobíme plátky kokosu, ovocem a ihned podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Pokud chcete dezert obohatit o bílkoviny, můžete mléko zčásti nahradit hustým řeckým jogurtem nebo oblíbeným proteinovým nápojem.

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