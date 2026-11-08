Ingredience
Postup
- Chia semínka smícháme v uzavíratelné nádobě s mlékem a javorovým sirupem. Nádobu uzavřeme a necháme přes noc odležet v chladničce.
- Mango omyjeme, oloupeme a nakrájíme na menší kousky, dáme do rendlíku, zalijeme trochou vody a přivedeme k varu. Přidáme vanilkový cukr, třtinový cukr a nakonec džus. Vaříme do okamžiku, kdy je mango zcela měkké, podle potřeby podlijeme trochou vody. Mango pak rozmixujeme dohladka a dochutíme limetkovou šťávou.
- Do sklenic vložíme ovoce nakrájené na tenké plátky, pak střídavě vrstvíme chia pudink a mangové pyré. Do mangového pyré můžeme vmíchat brusinky. Pohár pak dozdobíme plátky kokosu, ovocem a ihned podáváme.