Čevabčiči se salátkem: Šťavnaté masové válečky s čerstvou zeleninou

108 hodnocení (4,4)

Čevabčiči patří mezi jídla, která nevyžadují složitou přípravu, ale na talíři fungují skvěle. Masové válečky ochucené cibulí, česnekem a kořením opečeme dozlatova a podáváme s čerstvým zeleninovým salátem.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 35 min

bez odležení masa

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na salát:

Dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    569 KCal

    26 %

    24 %

  • Energie

    2380 KJ

    26 %

    24 %

  • Sacharidy

    19,7 g

    22 %

    20 %

  • Vláknina

    7,9 g

    26 %

    26 %

  • Bílkoviny

    36,6 g

    58 %

    54 %

  • Tuky

    38,4 g

    59 %

    55 %

  • nasycené

    9,8 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso pečlivě propracujeme s jemně nakrájenou cibulí, prolisovaným česnekem, kořením, vejcem a sodovkou. Osolíme a opepříme. Ze směsi vytvořte válečky ve tvaru čevabčiči.
  2. Naskládáme je na talíř, překryjte potravinářskou fólií a necháme v ledničce alespoň 60 minut odpočinout.
  3. Mezitím si nakrájíme zeleninu na menší kousky, vložíme do mísy, zakapeme olejem, octem, osolíme, opepříme, přidáme nasekané bylinky, promícháme a necháme proležet.
  4. Maso zprudka dozlatova opečeme na rozpáleném oleji, poté teplotu snížíme a pozvolna dopékáme. Maso musí zůstat krásně šťavnaté.
  5. Na talíře rozdělíme polovinu zeleniny, přidáme maso, zbytek zeleniny rozdělíme do misek, přidáme například hranolky, posypeme čerstvými bylinkami a podáváme.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Masovou směs nechte před pečením alespoň hodinu odležet v lednici, bude se s ní lépe pracovat a čevabčiči bude mít výraznější chuť.

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