Ingredience
Postup
- Maso pečlivě propracujeme s jemně nakrájenou cibulí, prolisovaným česnekem, kořením, vejcem a sodovkou. Osolíme a opepříme. Ze směsi vytvořte válečky ve tvaru čevabčiči.
- Naskládáme je na talíř, překryjte potravinářskou fólií a necháme v ledničce alespoň 60 minut odpočinout.
- Mezitím si nakrájíme zeleninu na menší kousky, vložíme do mísy, zakapeme olejem, octem, osolíme, opepříme, přidáme nasekané bylinky, promícháme a necháme proležet.
- Maso zprudka dozlatova opečeme na rozpáleném oleji, poté teplotu snížíme a pozvolna dopékáme. Maso musí zůstat krásně šťavnaté.
- Na talíře rozdělíme polovinu zeleniny, přidáme maso, zbytek zeleniny rozdělíme do misek, přidáme například hranolky, posypeme čerstvými bylinkami a podáváme.