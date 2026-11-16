Česnekovo-fazolová polévka: Krémová polévka z vývaru a křupavého česneku

1 hodnocení (5,0)

Silný domácí vývar z pečených kostí, měkké fazole a nadýchaný krémový základ doplněný o křupavý dozlatova opečený česnek zahřejí a zasytí. Výrazná chuť česneku a hladká struktura z ní dělají skvělou volbu pro chladnější dny.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 90 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    349 KCal

    16 %

    15 %

  • Energie

    1460 KJ

    16 %

    15 %

  • Sacharidy

    25,5 g

    29 %

    25 %

  • Vláknina

    5,4 g

    18 %

    18 %

  • Bílkoviny

    13,3 g

    21 %

    20 %

  • Tuky

    20,0 g

    31 %

    29 %

  • nasycené

    8,9 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Na vývar použijeme kosti z pečeného obraného kuřete, dáme je do pekáčku a pečeme v troubě dozlatova. Poté je přemístíme do hrnce s vodou a na mírném ohni táhneme asi 60 minut, scedíme.
  2. Na nahřátém oleji orestujeme nakrájenou cibuli, přidáme lžíci mouky a pomalu přiléváme za stálého míchání metlou vývar, osolíme, opepříme. Přimícháme fazole a vaříme doměkka.
  3. Česnek nakrájíme na tenké plátky a orestujeme na oleji dozlatova, scedíme a část česneku dáme do polévky spolu s olejem, přidáme petrželku, rozmixujeme dohladka a zjemníme smetanou.
  4. Při servírování polévku dozdobíme zbylým opečeným česnekem a petrželkou.

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Olej, na kterém se česnek opékal, nevyhazujte; dodá rozmixované polévce na talíři skvělý šmak a krásnou vůni.

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