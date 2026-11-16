Ingredience
Postup
- Na vývar použijeme kosti z pečeného obraného kuřete, dáme je do pekáčku a pečeme v troubě dozlatova. Poté je přemístíme do hrnce s vodou a na mírném ohni táhneme asi 60 minut, scedíme.
- Na nahřátém oleji orestujeme nakrájenou cibuli, přidáme lžíci mouky a pomalu přiléváme za stálého míchání metlou vývar, osolíme, opepříme. Přimícháme fazole a vaříme doměkka.
- Česnek nakrájíme na tenké plátky a orestujeme na oleji dozlatova, scedíme a část česneku dáme do polévky spolu s olejem, přidáme petrželku, rozmixujeme dohladka a zjemníme smetanou.
- Při servírování polévku dozdobíme zbylým opečeným česnekem a petrželkou.