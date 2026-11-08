Česneková polévka: Lahodný krém s křupavými krutony

1 hodnocení (4,0)

Vychutnejte si sametově jemnou česnekovou polévku, která v sobě snoubí sílu poctivého vývaru, restované cibulky a jemného česneku. Doplněná o křupavé krutony z bagety a čerstvou pažitku, představuje dokonalé pohlazení pro každého milovníka tradičních chutí.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na krutony:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    650 KCal

    30 %

    27 %

  • Energie

    2718 KJ

    30 %

    27 %

  • Sacharidy

    55,2 g

    63 %

    55 %

  • Vláknina

    4,4 g

    15 %

    15 %

  • Bílkoviny

    15,5 g

    25 %

    23 %

  • Tuky

    39,9 g

    61 %

    57 %

  • nasycené

    19,7 g

  • trans-mastné

    0,6 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na měsíčky, orestujeme v kastrolu na polovině másla, osolíme a restujeme za stálého míchání pět minut. Pak přidáme česnek promícháme a zalijeme vývarem. Bagetu nakrájíme na kostičky, bylinky a bobkový list svážeme provázkem k sobě a vše přidáme do polévky.
  2. Na mírném plamenu vaříme 40 minut, pak bylinky vyjmeme a vše rozmixujeme ponorným mixérem do hladka, dochutíme solí a pepřem. Nakonec zjemníme smetanou a vmícháme zbylé máslo. Bagetu na krutony nakrájíme na malé kostičky a opečeme v pánvi na olivovém oleji dozlatova. Hotovou polévku podáváme s připravenými krutony a pažitkou.

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Krutony opékejte na mírném plameni, aby byly rovnoměrně křupavé i uvnitř a na povrchu se nespálily.

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