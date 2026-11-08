Ingredience
Postup
- Cibuli a česnek oloupeme, cibuli nakrájíme na měsíčky, orestujeme v kastrolu na polovině másla, osolíme a restujeme za stálého míchání pět minut. Pak přidáme česnek promícháme a zalijeme vývarem. Bagetu nakrájíme na kostičky, bylinky a bobkový list svážeme provázkem k sobě a vše přidáme do polévky.
- Na mírném plamenu vaříme 40 minut, pak bylinky vyjmeme a vše rozmixujeme ponorným mixérem do hladka, dochutíme solí a pepřem. Nakonec zjemníme smetanou a vmícháme zbylé máslo. Bagetu na krutony nakrájíme na malé kostičky a opečeme v pánvi na olivovém oleji dozlatova. Hotovou polévku podáváme s připravenými krutony a pažitkou.