Ingredience
Postup
- Zelí slijeme a dle potřeby propláchneme. Vložíme ho do hrnce s bobkovými listy, kmínem a uzeným masem. Vše zalijeme vývarem a vaříme téměř doměkka.
- Maso poté vyjmeme a nakrájíme nebo natrháme na menší kousky.
- Na nahřátém sádle orestujeme najemno nakrájenou cibuli a kolečka klobásy. Poprášíme moukou a upražíme řidší jíšku. Nakonec vsypeme papriku, promícháme a odstavíme, necháme vychladnout.
- Vychladlou směs vmícháme do zelí a dochutíme solí s pepřem. Přidáme na kostky nakrájené brambory a polévku ještě alespoň 15 minut provaříme.