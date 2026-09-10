Celozrnné banánové vafle: Recept s kešu, lněnými semínky a čokoládou

151 hodnocení (4,4)

Zralý banán poslouží jako základ těchto celozrnných vaflí, do kterých přijde také kešu, lněné a chia semínko a trochu nasekané čokolády. Hotové vafle můžete podávat s plátky jablka, ořechy a trochou medu.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Na podávání:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    206 KCal

    9 %

    9 %

  • Energie

    862 KJ

    9 %

    9 %

  • Sacharidy

    13,2 g

    15 %

    13 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    6,0 g

    9 %

    9 %

  • Tuky

    13,6 g

    21 %

    19 %

  • nasycené

    2,5 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Kešu s lněnými semínky rozmixujeme v mixéru najemno. Poté přidáme banán, vejce, mouku, jedlou sodu, chia semínka, lžičku oleje, perníkové koření dle chuti a znovu krátce promixujeme.
  2. Těsto naředíme mlékem tak, aby bylo hustší konzistence než těsto na palačinky. Na konec přidáme najemno nasekanou čokoládu a jemně promícháme.
  3. Vaflovač potřeme olejem, aby se těsto nelepilo. Pak už jen postupně naléváme těsto do vaflovače a tvoříme jednotlivé vafle.
  4. Podáváme s jablkem nakrájeným na plátky, nasekanými ořechy a jemně zakápneme medem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Vaflovač před každou dávkou lehce potřete olejem, zvlášť pokud používáte těsto s banánem, které se může snadněji přichytávat.

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