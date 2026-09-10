Ingredience
Postup
- Kešu s lněnými semínky rozmixujeme v mixéru najemno. Poté přidáme banán, vejce, mouku, jedlou sodu, chia semínka, lžičku oleje, perníkové koření dle chuti a znovu krátce promixujeme.
- Těsto naředíme mlékem tak, aby bylo hustší konzistence než těsto na palačinky. Na konec přidáme najemno nasekanou čokoládu a jemně promícháme.
- Vaflovač potřeme olejem, aby se těsto nelepilo. Pak už jen postupně naléváme těsto do vaflovače a tvoříme jednotlivé vafle.
- Podáváme s jablkem nakrájeným na plátky, nasekanými ořechy a jemně zakápneme medem.