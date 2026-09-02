Butter chicken: Indické kuře v krémové omáčce s rajčaty a kořením

163 hodnocení (4,6)

Butter chicken je oblíbené indické jídlo, ve kterém se kuřecí maso vaří v krémové rajčatové omáčce s garam masalou, římským kmínem, kardamomem a dalšími aromatickými druhy koření. Nejlépe chutná s rýží, která omáčku dobře doplní.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 50 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dohotovení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    385 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1612 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    12,0 g

    14 %

    12 %

  • Vláknina

    3,6 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    31,9 g

    51 %

    47 %

  • Tuky

    23,8 g

    37 %

    34 %

  • nasycené

    14,2 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Maso nakrájíme na kostičky, osolíme, opepříme, okořeníme lžičkou kurkumy a kajenským pepřem, necháme asi 15 minut odležet.
  2. Připravené kousky masa opečeme zprudka ze všech stran na lžíci másla. Maso vyndáme z pánve a dáme stranou. Do stejné pánve vložíme 2 lžíce másla a orestujeme nasekaný česnek, cibuli a zázvor. Po chvilce přidáme koření, římský kmín, garam masalu, kardamom, skořici a zbylou kurkumu, krátce zarestujeme.
  3. Do pánve přilijeme rajčata a společně povaříme. Přilijeme smetanu, přidáme maso a vše vaříme dalších 15 minut. Na závěr přimícháme 2 lžíce másla a dále již nevaříme. Před podáváním posypeme koriandrem, sezamem, doplníme smetanou a podáváme například s rýží.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Máslo přidané úplně na závěr už nevařte, jen ho nechte v horké omáčce rozpustit, aby zůstala hladká a krémová.

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