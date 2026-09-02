Ingredience
Postup
- Maso nakrájíme na kostičky, osolíme, opepříme, okořeníme lžičkou kurkumy a kajenským pepřem, necháme asi 15 minut odležet.
- Připravené kousky masa opečeme zprudka ze všech stran na lžíci másla. Maso vyndáme z pánve a dáme stranou. Do stejné pánve vložíme 2 lžíce másla a orestujeme nasekaný česnek, cibuli a zázvor. Po chvilce přidáme koření, římský kmín, garam masalu, kardamom, skořici a zbylou kurkumu, krátce zarestujeme.
- Do pánve přilijeme rajčata a společně povaříme. Přilijeme smetanu, přidáme maso a vše vaříme dalších 15 minut. Na závěr přimícháme 2 lžíce másla a dále již nevaříme. Před podáváním posypeme koriandrem, sezamem, doplníme smetanou a podáváme například s rýží.