Ingredience
Postup
- Brambory, cibuli, česnek, klobásu a špekáčky oloupeme. Cibuli a česnek nasekáme nadrobno, brambory nakrájíme na kostky. Špekáčky i klobásu nakrájíme na kostičky nebo kolečka. Maso omyjeme, osušíme a nakrájíme na malé kousky.
- V kastrole rozpustíme sádlo a cibuli na něm necháme zesklovatět. Přidáme maso, špekáčky a klobásu a vše opečeme. Do kastrolu pak přisypeme česnek, sušenou majoránku, mletou papriku, kmín a ještě krátce osmahneme.
- Zalijeme asi 800 ml vody, přidáme brambory a rajský protlak. Za stálého míchání zvolna vaříme, až budou brambory a maso měkké a omáčka zhoustne. Nakonec guláš podle chuti osolíme a opepříme. (Můžeme do něj vmíchat rozdrolenou majoránku.)