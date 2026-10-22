Buchtičky se šodó: Sladký oběd s jemnou vinnou omáčkou

2 hodnocení (5,0)

Buchtičky se šodó patří mezi jídla, která si mnozí spojují se školní jídelnou. S domácími se ale vůbec nemůžou srovnávat.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 110 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

6 PORCE +

Na buchtičky:

Na šodó:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    656 KCal

    30 %

    27 %

  • Energie

    2743 KJ

    30 %

    27 %

  • Sacharidy

    92,7 g

    105 %

    93 %

  • Vláknina

    3,5 g

    12 %

    12 %

  • Bílkoviny

    13,8 g

    22 %

    20 %

  • Tuky

    22,2 g

    34 %

    32 %

  • nasycené

    12,7 g

  • trans-mastné

    0,3 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Z části mléka, cukru, droždí a mouky připravíme kvásek, který necháme v teple vzejít.
  2. Smícháme se zbylými surovinami a vypracujeme na těsto, necháme v teple kynout 60 minut.
  3. Z těsta vytvarujeme malé buchtičky, vyskládáme je těsně vedle sebe do pekáčku (25×35 cm), a necháme ještě 10–15 minut dokynout, potřeme máslem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut.
  4. Žloutky vyšleháme s cukrem a extraktem na vodní lázni, pomalu přiléváme víno, šleháme do zhoustnutí. Vmícháme smetanu, krátce prohřejeme, ale nevaříme.
  5. Buchtičky přelijeme teplým šodó a můžeme doplnit ovocem.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Buchtičky před pečením potřeme rozpuštěným máslem, aby se po upečení snadno oddělovaly a měly zlatavý povrch.

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