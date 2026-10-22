Ingredience
Postup
- Z části mléka, cukru, droždí a mouky připravíme kvásek, který necháme v teple vzejít.
- Smícháme se zbylými surovinami a vypracujeme na těsto, necháme v teple kynout 60 minut.
- Z těsta vytvarujeme malé buchtičky, vyskládáme je těsně vedle sebe do pekáčku (25×35 cm), a necháme ještě 10–15 minut dokynout, potřeme máslem. Pečeme při 180 °C asi 20 minut.
- Žloutky vyšleháme s cukrem a extraktem na vodní lázni, pomalu přiléváme víno, šleháme do zhoustnutí. Vmícháme smetanu, krátce prohřejeme, ale nevaříme.
- Buchtičky přelijeme teplým šodó a můžeme doplnit ovocem.