Brynzové lokše: Bramborové placky se slaninou a cibulkou

153 hodnocení (4,5)

Z vařených brambor připravíme tenké placky, které opečeme nasucho na rozpálené pánvi a potřeme sádlem. Pak je doplníme brynzou smíchanou se zakysanou smetanou, opečenou slaninou a cibulkou. Nakonec přidáme čerstvou pažitku, která jídlu dodá výraznější chuť.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 80 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na lokše:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    716 KCal

    33 %

    30 %

  • Energie

    2996 KJ

    33 %

    30 %

  • Sacharidy

    54,4 g

    62 %

    54 %

  • Vláknina

    3,9 g

    13 %

    13 %

  • Bílkoviny

    30,1 g

    48 %

    44 %

  • Tuky

    41,3 g

    64 %

    59 %

  • nasycené

    9,8 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Brambory uvaříme doměkka, necháme zchladnout a oloupeme je. Poté je nastrouháme najemno, osolíme, přidáme mouky a důkladně propracujeme. Těsto rozdělíme na 4 díly.
  2. Každý díl vyválíme, nakrájíme na menší kousky a rozválíme je na pomoučněném vále na placky. Ty pak opékáme nasucho na rozpálené pánvi asi 2 minuty. Potřeme sádlem.
  3. Slaninu nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nakrájíme na měsíčky. Slaninu orestujeme na sádle, po 3 minutách přidáme cibuli a společně restujeme 5 minut.
  4. Brynzu smícháme se zakysanou smetanou, opepříme, potřeme lokše a posypeme slaninou s cibulkou. Nakonec posypeme nakrájenou pažitkou.

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Brambory necháme po uvaření vychladnout a těsto zpracujeme co nejrychleji, aby příliš nezřídlo a lokše se dobře válely.

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