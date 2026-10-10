Ingredience
Postup
- Brambory uvaříme doměkka, necháme zchladnout a oloupeme je. Poté je nastrouháme najemno, osolíme, přidáme mouky a důkladně propracujeme. Těsto rozdělíme na 4 díly.
- Každý díl vyválíme, nakrájíme na menší kousky a rozválíme je na pomoučněném vále na placky. Ty pak opékáme nasucho na rozpálené pánvi asi 2 minuty. Potřeme sádlem.
- Slaninu nakrájíme na kostičky, cibuli oloupeme a nakrájíme na měsíčky. Slaninu orestujeme na sádle, po 3 minutách přidáme cibuli a společně restujeme 5 minut.
- Brynzu smícháme se zakysanou smetanou, opepříme, potřeme lokše a posypeme slaninou s cibulkou. Nakonec posypeme nakrájenou pažitkou.