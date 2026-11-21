Ingredience
Postup
- Brambory omyjeme a uvaříme ve slupce v osolené vodě doměkka. Maso nakrájíme na drobné kostičky a spolu s cibulí orestujeme na pánvi. Osolíme, opepříme a dáme stranou.
- Vychladlé brambory oloupeme a nastrouháme najemno, smícháme je s moukou, krupicí a vejci, vypracujeme na těsto, které rozválíme na tenký plát a vykrájíme z něj větší kolečka.
- Na každé kolečko dáme trochu masové směsi, zabalíme a vytvoříme knedlík. Knedlíky vaříme v osolené vodě asi 15 minut.
- Na sádle opečeme očištěnou a najemno nakrájenou cibuli, přidáme kysané zelí, dochutíme solí, cukrem a kmínem, dusíme doměkka. Podáváme společně s knedlíky, ozdobíme opečenou cibulkou.