Ingredience
Postup
- Oloupané brambory nastrouháme nahrubo. V míse je promícháme s mořskou solí a necháme vypotit asi 10 minut.
- Lososa nakrájíme na velmi drobné kostičky. Promícháme je s creme fraîche a dochutíme citronovou šťávou a čerstvě mletým pepřem.
- Z brambor vymačkáme všechnu vodu, ochutíme je pepřem a rozdělíme na čtyři díly. Na pánvi zahřejeme olej. Vložíme porci nastrouhaných brambor. Mírně je přitlačíme a smažíme dozlatova a dokřupava z obou stran. Stejně usmažíme i zbylé bramboráčky.
- Bramboráčky rozdělíme na talíře. Na každý vložíme kopeček tataráku z lososa a ozdobíme snítkou kopru.