Ingredience
Postup
- Houby namočíme do studené vody, zvlášť namočíme také kroupy, nejlépe večer před vařením.
- V hrnci nahřejeme máslo, přidáme najemno nakrájenou cibuli, na kostičky nakrájenou zeleninu a orestujeme. Přidáme brambory, zarestujeme, zalijeme houbami i s nálevem a přidáme scezené kroupy, dolijeme vodou do dvou litrů. Osolíme, opepříme, přidáme snítku libečku a kmín, na mírném ohni vaříme asi 30 minut.
- Těsně před dovařením rozmícháme mouku ve 100 ml vody a vlijeme ji do polévky, vaříme asi 5 minut. Nakonec do polévky prolisujeme česnek a ochutíme majoránkou. Podáváme s nasekanou pažitkou a snítkou petrželky.