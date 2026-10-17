Bramboračka s kroupami: Recept s houbami, kořenovou zeleninou a česnekem

7 hodnocení (4,6)

Bramboračku tentokrát zahustíme kroupami a přidáme do ní také sušené houby, kořenovou zeleninu a brambory. Houby předem namočíme a použijeme i část nálevu, který polévce dodá výraznější chuť. Nakonec ji dochutíme česnekem a majoránkou a podáváme s čerstvou pažitkou a petrželkou.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 45 min

bez namáčení

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

Na dokončení:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    386 KCal

    18 %

    16 %

  • Energie

    1614 KJ

    18 %

    16 %

  • Sacharidy

    59,1 g

    67 %

    59 %

  • Vláknina

    7,9 g

    26 %

    26 %

  • Bílkoviny

    9,8 g

    16 %

    14 %

  • Tuky

    10,4 g

    16 %

    15 %

  • nasycené

    5,3 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Houby namočíme do studené vody, zvlášť namočíme také kroupy, nejlépe večer před vařením.
  2. V hrnci nahřejeme máslo, přidáme najemno nakrájenou cibuli, na kostičky nakrájenou zeleninu a orestujeme. Přidáme brambory, zarestujeme, zalijeme houbami i s nálevem a přidáme scezené kroupy, dolijeme vodou do dvou litrů. Osolíme, opepříme, přidáme snítku libečku a kmín, na mírném ohni vaříme asi 30 minut.
  3. Těsně před dovařením rozmícháme mouku ve 100 ml vody a vlijeme ji do polévky, vaříme asi 5 minut. Nakonec do polévky prolisujeme česnek a ochutíme majoránkou. Podáváme s nasekanou pažitkou a snítkou petrželky.

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Kroupy i sušené houby namočte večer předem, vaření polévky pak bude rychlejší a obojí bude mít lepší konzistenci.

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