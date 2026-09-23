Banánový cheesecake s karamelem: Recept s tvarohem a karamelizovanými banány

1 hodnocení (4,0)

Banány v tomto cheesecaku najdeme přímo v tvarohové náplni, kterou upečeme na sušenkovém korpusu. Po vychladnutí dort přelijeme domácím karamelem a necháme ho nejlépe přes noc odležet v lednici. Před podáváním ho ozdobíme plátky banánů obalenými v karamelu a nasekanými ořechy.

Stupeň obtížnosti

Střední

Vaření 120 min

bez chladnutí

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

12 PORCE +

Na korpus:

Na náplň:

Na polevu:

Na karamelizované banány:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    437 KCal

    20 %

    18 %

  • Energie

    1828 KJ

    20 %

    18 %

  • Sacharidy

    58,0 g

    66 %

    58 %

  • Vláknina

    1,0 g

    3 %

    3 %

  • Bílkoviny

    11,5 g

    18 %

    17 %

  • Tuky

    17,8 g

    27 %

    25 %

  • nasycené

    9,8 g

  • trans-mastné

    0,2 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Máslo rozehřejeme a necháme ho lehce vychladnout. Mezitím rozmixujeme sušenky najemno, spojíme s máslem a promícháme. Směs přendáme do dortové formy o průměru cca 20 cm a dobře upěchujeme. Pečeme v troubě předehřáté na 165 °C cca 10 minut. Mouku prosejeme se škrobem a solí. Banány rozmixujeme na pyré.
  2. Tvaroh rozmícháme s vejci a cukrem dohladka, přidáme banánové pyré a za stálého míchání přisypáváme sypké suroviny. Směs přelijeme do formy na připravený korpus a uhladíme. Formu postavíme do vyššího plechu, do kterého nalijeme vařící vodu sahající do poloviny výšky formy. Pečeme cca 75 minut v troubě předehřáté na 150 °C. Necháme vychladnout.
  3. Na polevu v kastrolku se silnějším dnem rozmícháme cukr s vodou a na mírném plamenu vše zahříváme tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí a nezačne zlátnout. Poté stáhneme z ohně a přidáme máslo a smetanu. Rozmícháme, vrátíme na mírný plamen a za stálého míchání vaříme do zhoustnutí.
  4. Ještě teplým karamelem dort přelijeme a uložíme do ledničky vychladnout, ideálně přes noc. Cukr zkaramelizujeme. Do horkého karamelu postupně namáčíme plátky banánů, které pokládáme na pečicí papír a necháme vychladnout. Před podáváním cheesecake vyjmeme z formy a ozdobíme zkaramelizovanými banány a nasekanými ořechy.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Cheesecake nechte po upečení úplně vychladnout a potom ho uložte alespoň na několik hodin do lednice, nejlépe přes noc, aby náplň dobře zpevnila.

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