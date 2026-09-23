Ingredience
Postup
- Máslo rozehřejeme a necháme ho lehce vychladnout. Mezitím rozmixujeme sušenky najemno, spojíme s máslem a promícháme. Směs přendáme do dortové formy o průměru cca 20 cm a dobře upěchujeme. Pečeme v troubě předehřáté na 165 °C cca 10 minut. Mouku prosejeme se škrobem a solí. Banány rozmixujeme na pyré.
- Tvaroh rozmícháme s vejci a cukrem dohladka, přidáme banánové pyré a za stálého míchání přisypáváme sypké suroviny. Směs přelijeme do formy na připravený korpus a uhladíme. Formu postavíme do vyššího plechu, do kterého nalijeme vařící vodu sahající do poloviny výšky formy. Pečeme cca 75 minut v troubě předehřáté na 150 °C. Necháme vychladnout.
- Na polevu v kastrolku se silnějším dnem rozmícháme cukr s vodou a na mírném plamenu vše zahříváme tak dlouho, dokud se cukr nerozpustí a nezačne zlátnout. Poté stáhneme z ohně a přidáme máslo a smetanu. Rozmícháme, vrátíme na mírný plamen a za stálého míchání vaříme do zhoustnutí.
- Ještě teplým karamelem dort přelijeme a uložíme do ledničky vychladnout, ideálně přes noc. Cukr zkaramelizujeme. Do horkého karamelu postupně namáčíme plátky banánů, které pokládáme na pečicí papír a necháme vychladnout. Před podáváním cheesecake vyjmeme z formy a ozdobíme zkaramelizovanými banány a nasekanými ořechy.