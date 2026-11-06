Ingredience
Postup
- Omyté ředkvičky nakrájíme na kolečka. Dáme je do misky s ledovou vodou, než připravíme ostatní přísady.
- Všechny ingredience na dresink dáme do mixéru a rozmixujeme. Podle chuti doladíme tak, aby byla vyvážená sladká a slaná chuť.
- Avokádo rozkrojíme, zbavíme pecky a vydloubneme ze slupky. Pak ho rozkrájíme na nepravidelné tvary a rozložíme po servírovacím talíři. Ředkvičky vyndáme z vody, osušíme je a přidáme k avokádu.
- Mandle překrájíme a nasypeme na avokádo spolu s výhonky. Salát lehce pokapeme olejem a podáváme s dresinkem v misce.