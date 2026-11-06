Avokádový salát s ředkvičkami a mandlemi: Svěží a křupavá delikatesa

1 hodnocení (4,0)

Hledáte recept na zdravý salát, který potěší vaše chuťové buňky? Kombinace avokáda, křupavých ředkviček, pražených mandlí a čerstvých výhonků, podávaná s domácím dresinkem, tvoří dokonalou harmonii chutí pro každou příležitost.

Stupeň obtížnosti

Lehké

Vaření 20 min

Nutriční hodnoty

detailní informace

Ingredience

4 PORCE +

dresink:

Nutriční hodnoty pro jednu porci

žena muž

  • Kalorie

    293 KCal

    13 %

    12 %

  • Energie

    1225 KJ

    13 %

    12 %

  • Sacharidy

    4,7 g

    5 %

    5 %

  • Vláknina

    5,7 g

    19 %

    19 %

  • Bílkoviny

    4,4 g

    7 %

    6 %

  • Tuky

    27,7 g

    43 %

    40 %

  • nasycené

    3,6 g

  • trans-mastné

    0,0 g

procenta vyjadřují denní dávku pro dospělou osobu

Postup

  1. Omyté ředkvičky nakrájíme na kolečka. Dáme je do misky s ledovou vodou, než připravíme ostatní přísady.
  2. Všechny ingredience na dresink dáme do mixéru a rozmixujeme. Podle chuti doladíme tak, aby byla vyvážená sladká a slaná chuť.
  3. Avokádo rozkrojíme, zbavíme pecky a vydloubneme ze slupky. Pak ho rozkrájíme na nepravidelné tvary a rozložíme po servírovacím talíři. Ředkvičky vyndáme z vody, osušíme je a přidáme k avokádu.
  4. Mandle překrájíme a nasypeme na avokádo spolu s výhonky. Salát lehce pokapeme olejem a podáváme s dresinkem v misce.

Kuchyňská kalkulačka

převod jednotek v kuchyni

Aby vám avokádo na talíři nezhnědlo, pokapejte ho ihned po nakrájení kapkou čerstvé limetkové nebo citronové šťávy.

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